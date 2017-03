Incidente con l’autogiro, la procura archivia

È stato solo un tragico incidente quello in cui hanno perso la vita l’imprenditore Dario Fantinato e il dentista varesino Antonio Guidotti, precipitati sull’aviosuperficie dell’agriturismo Oasi di Cassano Magnagomentre si apprestavano ad atterrare con l’autogiro sul quale avevano effettuato un volo il 20 marzo dell’anno scorso.

Il sostituto procuratore bustocco Luca Pisciotta ha chiesto l’archiviazione del fascicolo per omicidio colposo aperto nei giorni successivi alla tragedia per ricostruire le fasi dell’incidente e le eventuali responsabilità. Non fu un guasto tecnico a causare la perdita di quota del velivolo mentre è impossibile sapere chi dei due avesse sbagliato la manovra di atterraggio in quanto quel tipo di mezzo aereo è pilotabile da entrambi i passeggeri.

La vicenda ebbe una grande eco in tutta la provincia e oltre per la notorietà delle due vittime: Dario Fantinato era un imprenditore molto apprezzato e conosciuto, a capo di Fantinato Group che gestisce molti Carrefour, mentre Antonio Guidotti era un dentista molto apprezzato nella città giardino.