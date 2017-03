Incidente in A8, code e caos in autostrada

Grave incidente intorno alle 17 e 30 di questo pomeriggio (lunedì 13 marzo) sulla A8 Milano-Varese, tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione Milano, al Km 22.

È rimasta coinvolta una moto: il guidatore è stato trasportato in ospedale in elisoccorso.

Per permettere le operazioni di soccorso e l’atterraggio dell’elicottero, la viabilità è stata bloccata in entrambe le direzioni per circa mezz’ora. Questo ha provocato quattro Km di coda tra Gallarate e Castellanza verso Milano e cinque Km di coda tra Origgio ovest e Busto Arsizio verso Varese. Ripercussioni anche sulla 336 e sulla viabilità ordinaria.

Sul luogo dell’evento sono presenti tutti i mezzi di soccorso e i Vigili del Fuoco di Varese.

Strade alternative consigliate: Autostrade.it consiglia per chi è diretto verso Varese di utilizzare la A9 Lainate-Chiasso per poi proseguire sulla A36 Pedemontana con rientro in A8 Milano-Varese in direzione nord, mentre per chi è diretto verso Milano è possibile utilizzare la A36 Pedemontana e poi proseguire sulla A9 Lainate-Chiasso in direzione Milano.