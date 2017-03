Incidente nel distributore di benzina, un ferito

Gallarate

Incidente anomalo, poco prima delle 18, in via Schuster a Gallarate: un’auto e uno scooterone si sono scontrati all’interno del piazzale del distributore Esso all’incrocio con via Cappuccini.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 in codice giallo, oltre ad una pattuglia della Polizia Locale.

I soccorritori della Croce Rossa hanno messo in sicurezza il motociclista, che è stato trasferito in ospedale: è comunque in codice verde, non ferito gravemente. Toccherà alla Polizia Locale di Gallarate ricostruire l’esatta dinamica dell’anomalo scontro.

Essendo avvenuto fuori dalla carreggiata, l’incidente non ha causato problemi invece alla circolazione sulla trafficata via, che collega la zona della caserma dei carabinieri con Cardano e lo svincolo della superstrada 336 per Malpensa.