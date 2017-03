Incidente al ponte del Bric sulla strada di Mesenzana

Vigili del fuoco, ambulanza e automedica stanno intervenendo sulla Statale 394, in territorio di Germignaga, per un incidente avvenuto in località Ponte del Bric, alla zona artigianale prima del paese lacustre.

(foto d’archivio)

Si è trattato di uno scontro frontale. Il 118 ha inviato in posto un’automedica e un’ambulanza in codice rosso. Sono intervenuti anche vigili del fuoco e carabinieri di Luino. Una donna di 32 anni è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale in codice giallo. L’altro conducente non avrebbe invece riportato ferite.

(articolo aggiornato alle ore 22.10 di mercoledì 29 marzo)