Incidente sulla 336, code anche in A8

È bastato quello che la Polstrada descrive sommariamente come un lieve sinistro per rendere impossibile il transito lungo la A-8 in direzione Varese prima dell’ingresso di Busto Arsizio.

L’incidente è avvenuto lungo il primo tratto della strada statale 336 attorno alle 8 di oggi, 9 marzo.

Società autostrade parla di coda nel tratto interessato in entrambe le direzioni dell’Autolaghi: siamo al chilometro 24.5 direzione nord.

Sempre sulla A8 questa mattina si segnala coda tra Saronno e Bivio A9/A8 Milano-Varese per traffico intenso.