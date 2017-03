Incidente sulla statale 336, un morto

Un uomo di ottant’anni ha perso la vita nel tragico incidente avvenuto sulla statale 336 della Malpensa, intorno alle 16 di oggi, domenica 5 marzo.

Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente dell’autovettura ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere sulle barriere di protezioni laterali ed è deceduto. E’ probabile che l’uomo abbia avuto un malore prima di perdere il controllo dell’automobile.

La moglie che viaggiava con lui, una donna di 81 anni, è stata soccorsa e ricoverata all’Ospedale di Gallarate con trauma toracico e alcune fratture. Nell’imbatto non sono stati coinvolti altri veicoli.

La strada statale 336 di Malpensa è rimasta chiusa per circa due ore in direzione A8, tra gli svincoli di Casorate Sempione e Cardano al Campo (VA), per permettere le operazioni di soccorso. L’incidente è avvenuto al km 8,750. Cscita del Terminal 2 in direzione Autolaghi.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada attrezzato per incidenti stradali, hanno messo in sicurezza il veicolo e collaborato con il personale sanitario. Sul posto il personale del 118 con ambulanza e auto medica.