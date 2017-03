Incidente sulla statale, traffico in tilt

Quattro persone coinvolte in codice verde fra cui due bambini di 8 e 14 anni: conseguenze si spera lievi, ma pesanti sotto il piano del traffico, andato in tilt.

È successo questa mattina, 27 marzo, poco prima delle 8 lungo la strada statale 394 all’altezza di Comerio non distante dalla curva della Whirlpool.

Qui, per cause al vaglio della polizia locale, due veicoli si sono scontrati provocando lunghe code in entrambe le direzioni e specialmente da Gavirate verso Varese.

Gli altri due feriti, due donne di 43 e 46 anni sono state anche loro trasportate all’ospedale in codice verde da un’ambulanza dell’Sos di Travedona.