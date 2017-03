Incidente tra auto e moto: arriva l’elisoccorso

Foto varie

Incidente stradale questa mattina, poco prima delle 7, a Besozzo.

Per cause ancora in corso di accertamento, una moto e un’auto si sono scontrate in via Trieste, in località Beverina.

Il motociclista, un uomo di 35 anni, ha riportato un forte trauma cranico ed è stato intubato sul posto dai sanitari.

Ferito lievemente anche un bambino di 12 anni che era a bordo dell’auto.

Sul posto per i soccorsi un’ambulanza della Croce Rossa di Gavirate, con automedica, e l’elisoccorso di Milano, che ha provveduto al ricovero del motociclista all’Ospedale di Legnano.