Incontro con Libera per parlare di mafie

foto varie di eventi vari

Sabato 01 aprile alle ore 20.30 a Mornago nella palestra di Via Verdi si terrà un incontro con “Libera” Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” l’associazione nata nel 1995 con l’intento di sollecitare la società civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità e giustizia.

L’Amministrazione del Comune di Mornago ha voluto fortemente questo incontro allo scopo di sensibilizzare i propri cittadini, oltre che informare e far conoscere meglio quanto Libera ha realizzato negli ultimi anni anche nella nostra Provincia.

L’Ente caldeggia la partecipazione soprattutto dei più giovani all’incontro con “Libera”, la famosa associazione antimafia fondata da don Ciotti, in quanto ritiene fondamentale e necessario che certi messaggi passino con chiarezza fin dall’adolescenza.

«Parleremo di mafie, non di mafia, per sottolineare le diverse forme che assume la criminalità organizzata promuovendo il riutilizzo ai fini sociali dei beni confiscati ai mafiosi anche in provincia di Varese».