I segreti della “casa passiva”: un convegno a Viggiù

Induno Olona - Passivhaus via Toscani

Venerdì 17 marzo dalle 15 alle 19, alle Pinete di Viggiù (via Le Pinete 2) è in programma un convegno sulle linee guida della progettazione e della realizzazione di un edificio Passivhaus ad uso abitativo, come quello in fase di costruzione a Induno Olona.

Durante l’incontro saranno illustrati i concetti fondamentali della filosofia Passivhaus e sarà presentato il progetto della Residenza Induno Passivhaus in corso di realizzazione a Induno Olona.

Il convegno, organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Varese, la ditta Skiatos e la società di ingegneria Armalam srl, è gratuito e aperto a tutti.

Per informazioni ed iscrizioni è possibile telefonare al numero 0461-538475 o scrivere a info@armalam.it

Per ulteriori informazioni è a disposizione anche la pagina Facebook Induno Passivhaus