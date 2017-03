Inizia il 7 marzo la distribuzione dei kit per la raccolta differenziata

Foto varie

Inizia domani, martedì 7 marzo, e prosegue per tutto il mese di marzo a Porto Ceresio la distribuzione dei kit per la raccolta differenziata.

La dotazione prevista è composta da contenitore per carta, cartone e tetra pak; contenitore per l’umido; carta dei servizi e fornitura annuale di sacchi per plastica, secco e umido.

Contenitori e sacchi colorati per le varie raccolte saranno consegnati agli intestatari della tassa rifiuti muniti di documento di identità o ai loro delegati muniti di delega sottoscritta dall’intestatario.

I kit si potranno ritirare gratuitamente all’ex Caserma di polizia in via Mazzini 19 (di fronte all’ambulatorio) il martedì e giovedì dalle 10 alle 12 e il sabato dalle 9 alle 12.

Dal 1 aprile il ritiro potrà avvenire presso il Municipio il sabato mattina dalle 9 alle 12.

L’Amministrazione comunale ricorda che dal 1° aprile 2017 non verranno più consegnati a domicilio i sacchi gialli per la plastica (che sono inseriti nel kit).