Inseguimento e spari, caos a Cedrate

Inseguimento e spari a Cedrate nel pomeriggio di giovedì 16 marzo. Tre auto della Polizia Stradale hanno intercettato un Suv Range Rover all’uscita dell’autostrada A8, inseguendola nelle strade del centro abitato di Cedrate.

L’auto – secondo le prime informazioni – viaggiava sulla viabilità ordinaria, ma è stata riconosciuta come sospetta dagli agenti della Polstrada che si trovavano per controlli ordinari di fronte al casello di Largo Buffoni (svincolo autostradale da e per Milano). Di qui l’auto in fuga ha percorso via Vittorio Veneto e via XXIV maggio, cercando poi di far perdere le tracce nelle appartate vie della zona residenziale di Cedrate, dove è stata comunque raggiunta dalla Polstrada. «Stavo andando a prendere mia figlia in stazione e ho visto sbucare l’auto inseguita dalla polizia» spiega una donna residente in zona.

L’auto è stata costretta a fermarsi in via Magellano: ha sbattuto con violenza contro il cordolo del marciapiede ed è rimasta danneggiata ad una ruota e a un asse. L’uomo alla guida, una volta abbandonata l’auto in mezzo alla strada, è sceso fuggendo a piedi in via Introini, la strada ad angolo. Ha scavalcato un cancelletto di un’abitazione, dove è stato raggiunto da uno degli agenti della Polstrada, fermato e arrestato.

Più di un testimone dice di aver udito spari. «Abbiamo visto passare su via XXIV maggio un grosso fuoristrada seguito da un’auto della polizia, c’è stata una frenata davanti alla sede della Croce Rossa e poi due rumori di spari» spiega un altro testimone. «I due colpi mi parevano anche d’intensità diversa, il secondo più forte e secco».

Sono da chiarire i motivi della fuga. L’auto risulta rubata settimane fa nella zona di Gallarate.