Inseguono l’auto rubata e arrestano i ladri

busto arsizio varie

Inseguimento con colpo in aria sparato in mezzo ai campi tra Beata Giuliana e San Giuseppe, all’incrocio tra viale Stelvio e via Spluga, nella zona nord della città. Il fatto si è verificato questa mattina (martedì) al termine di un inseguimento di un’auto rubata con a bordo due uomini che sono stati fermati dagli agenti del Commissariato di Busto Arsizio.

I due, dei quali non si conoscono identità e nazionalità, avevano rubato una vettura a Gallarate ma sono stati intercettati dalle forze dell’ordine sul Sempione mentre si dirigevano verso Busto Arsizio.

L’inseguimento, come racconta un testimone che stava lavorando sul viale Stelvio, si è concluso in un terreno agricolo dove i ladri anno abbandonato l’auto e hanno proseguito la fuga a piedi, cercando di nascondersi in un piccolo bosco che divide il terreno da altre proprietà.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che un agente abbia sparato un colpo in aria per spaventare i due malviventi, arrestati poco dopo.