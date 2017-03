Instagram, arriva a Villa Panza il terzo “Instameet”

Foto varie

Nuovo appuntamento in città per gli appassionati di Instagram e fotografia digitale. Igersvarese, la comunità che riunisce gli instagramers della provincia di Varese, organizza un nuovo instameet cittadino in collaborazione con il FAI (Fondo ambiente italiano). L’appuntamento è previsto per domenica 12 marzo a Villa Panza e prevede una giornata di visite alla mostra ospitata attualmente dalla villa, “Robert Wilson. Tales“.

L’iniziativa è a ingresso gratuito ed è possibile partecipare prenotandosi online e scegliendo l’orario di inizio del persorso (è possibile scegliere tra i seguenti orari: 10:15; 11:00; 12:00 e 12:45). L’unico requisito essenziale è essere muniti di smartphone e fotografare le bellezze della villa e della mostra caricando su Instagram le fotografie scattate e utilizzando gli hashtag ufficiali dell’evento, ovvero #robertwilsontales #varesetales #instameetvarese3. È possibile anche seguire l’account ufficiale della villa, @villapanza.

L’evento di domenica 12 marzo sarà il terzo instameet organizzato da Igersvarese. Il primo era stato realizzato sempre a Villa Panza e il secondo era stato realizzato a novembre 2016 al Sacro Monte di Varese in collaborazione con il festival Glocalnews.

Questo luogo suggestivo ospita temporaneamente la mostra “Tales” ideata da Robert Wilson, uno dei più grandi maestri della cultura visuale e performativa contemporanea, che vi farà vivere un’esperienza immersiva e coinvolgente tra tempo, spazio, suono, immagine e poesia.

Più di 30 Video Portraits esposti: opere che uniscono la tecnologia del video e l’arte della poesia mettendo in scena animali e personaggi del mondo dello spettacolo come suggestive presenze, in grado di ipnotizzare lo sguardo dello spettatore all’infinito, in particolare fra questi, per la prima volta in Italia, è possibile ammirare i famosi Lady Gaga Portraits.