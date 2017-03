Interclub Valdimatt: 2400 euro per Amatrice

L\'Inter Club Valdimatt sostiene Amatrice

«La risposta è stata qualcosa di fantastico, in questi 2 giorni abbiamo raccolto 2400€».

La due giorni è quella consumatasi in piazza a Orino lo scorso weekend: è stata un successo per l’Inter Club Valdimatt che ha organizzato la kermesse per dare sostegno alle popolazioni colpite dal sisma della scorsa estate.

«E non ci accontentiamo – dicono gli organizzatori – , abbiamo ancora da aprire i salvadanai che abbiamo distribuito nei vari bar, abbiamo da ritirare ancora donazioni di materiale e stiamo contattando un signore che forse donerà una tettoia che sarebbe di primaria importanza».

La sfida è ancora aperta: «Continueremo a raccogliere prenotazioni di prodotti locali, per dare una mano agli allevatori e agricoltori locali, e a Casa delle donne di Amatrice e frazioni per le uova di Pasqua. Mancano meno di 15 giorni per tornare ad Amatrice, manca poco, non ci possiamo sicuramente ora!

#Amatriciani da quando vi abbiamo personalmente conosciuto ed abbiamo ascoltato le vostre storie non vi abbiamo dimenticato neanche per un giorno, manca poco, ci rivediamo l 8 e 9 aprile e grazie a delle fantastiche persona che in questo week end si sono unite a noi in favore della solidarietà speriamo e crediamo che riusciremo a regalarvi un sorriso!».

Oltre a queste iniziative, come si diceva, diversi sono inoltre i contatti fra l’associazione e le tante persone che vogliono donare qualcosa per aiutare le famiglie colpite dal terremoto, ma anche le aziende e le attività produttive che necessitano di un sostegno.

Tutto questo non sarebbe mai stato possibile senza l’aiuto di APS il Tiglio, Pro Loco Orino, Protezione Civile Orino, Gruppo Alpini di Orino e Azzio, al sindaco di Orino Cesare Moia, Diana Ceriani – Cantastorie Lombarda che ha intrattenuto nel pomeriggio i presenti alla Proloco, grazie a Inter Club Busto Arsizio «che è passati a trovarci e ci ha donato materiale per gli agricoltori, ad Inter Club “Angelo Moratti” di Somma Lombardo che ci ha comunicato l impossibilità di passare in questi giorni e in settimana ci consegnerà materiale e a tutte le persone che sono passate o che ci hanno contattato per donare».