Investito dalle fiamme mentre accende la caldaia

Foto varie

Stava cercando di accendere la caldaia quando forse un ritorno di fiamma lo ha investito in pieno. Non ha avuto scampo Luigi Piantanida, un anziano di 91 anni residente a Somma Lombardo in via Rimembranze. L’allarme è scattato sabato sera, 25 marzo, intorno alle 20: la moglie dell’uomo, una donna che ha qualche disabilità, ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco perché dal locale caldaia usciva del fumo. I mezzi dei pompieri sono arrivati subito sul posto con i sanitari del 118: l’incendio è stato domato ma dal locale caldaia della villetta è stato estratto il corpo ormai senza vita dell’uomo.

Le cause della tragedia sono ancora in corso d’accertamento ma è probabile che si sia trattato di una disgrazia: forse l’anziano ha tentato di accelerare l’accensione della caldaia a legna con un combustibile e le fiamme che si sono sprigionate lo hanno investito, senza lasciargli scampo.