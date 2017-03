Investito sulla provinciale, interviene l’elicottero

Incidente della strada questa mattina, domenica 26 marzo poco dopo mezzogiorno.

Un uomo di 67 anni è stato investito da un’auto che viaggiava lungo la strada provinciale 69 in prossimità di una via laterale che porta in piazza Municipio.

Per soccorrere l’uomo sul posto è arrivato l’elisoccorso (immagine di repertorio) oltre ad un’ambulanza da Luino.

Una pattuglia dei carabinieri di Luino ha rilevato il sinistro.

Il ferito è stato immobilizzato e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Varese in codice giallo.

In queste ore il ferito verrà sentito dai militari per capire l’esatta dinamica dei fatti.