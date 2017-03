JCI TOYP premia cinque giovani protagonisti

Nel museo del tessile (inserita in galleria)

Giunge alla sedicesima edizione provinciale il Premio JCI TOYP (The Oustanding Young Persons), l’ambito riconoscimento per giovani talenti promosso dalla sezione di Varese della Junior Chamber International e dal Lions Club Busto Arsizio Host.

La cerimonia-spettacolo aperta la pubblico, organizzata con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio e della Provincia di Varese, si terrà martedì 21 marzo alle 20.45 presso il Museo del Tessile, nella Sala Gemella, ingresso da via Galvani.

L’ormai tradizionale iniziativa vedrà come sempre premiati cinque giovani talenti, tra i 18 e i 40 anni, che hanno contribuito al progresso del territorio, facendosi promotori di cambiamenti positivi nelle seguenti cinque categorie: Business, Crescita Personale, Cultura, Ricerca e Volontariato.

Ideato nel 1931 dall’allora presidente della Camera di Commercio degli Stati Uniti, Durward Howes, il premio ha visto riconoscere nel tempo le potenzialità di alcuni tra i più prestigiosi personaggi della storia dell’umanità, quali: John F. Kennedy, Orson Welles, Benigno Aquino e Henry Kissinger. La cerimonia, istituita per la prima volta a livello provinciale a partire dal 2002, premia ogni anno giovani talenti grazie anche alla sinergia tra JCI Varese, guidato quest’anno da Roberto Felli, e Lions Club Busto Arsizio Host.

Nel 2009, il Varesotto ha avuto l’onore di esprimere un vincitore mondiale grazie a Simona Atzori, ballerina e pittrice senza braccia del Saronnese.

“Siamo orgogliosi di essere giunti alla sedicesima edizione del Premio TOYP provinciale, dando così la possibilità, come ogni anno, a cinque giovani talentuosi del territorio di fungere da esempio positivo per il miglioramento della nostra società” commenta il Presidente locale Davide Bontempo, che ringrazia il Lions Club Busto Arsizio Host per aver creduto in questa iniziativa sin dalla prima edizione e il presidente attuale Mario Crespi, già assessore comunale, per aver confermato anche quest’anno la partnership. Da segnalare che il leader 2017 di JCI Varese ha conosciuto l’associazione – che offre opportunità di crescita (personale, professionale e sociale) ai giovani affinché si facciano promotori di cambiamenti positivi – proprio tramite il Premio TOYP, avendolo vinto a livello provinciale nel 2013 nella categoria cultura.

I vincitori saranno candidati alla selezione nazionale del Premio TOYP, che vedrà la cerimonia di premiazione nel corso del Congresso Nazionale di JCI Italy che si terrà a Prato nel mese di aprile.

Della serata saranno ospiti le autorità cittadine, il Vice Presidente Internazionale JCI Céline Bléher, francese, il Presidente Nazionale JCI Italy Paolo Bellotti, bustocco, e la Presidente Mondiale 2013 Chiara Milani, bustocca.

Durante la serata andrà in scena lo spettacolo musicale/teatrale “Classica e racconti” narrato dall’attore Fabrizio Saporiti e accompagnato alla chitarra classica da Nicholas Nebuloni. L’evento è gratuito ed aperto al pubblico. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’associazione JCI Varese tramite l’indirizzo email: varese@jciitaly.org.