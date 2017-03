Joy, il cane portafortuna della Openjobmetis

Foto varie di pallacanestro

Da quando ha indossato la maglia biancorossa della Pallacanestro Varese, la Openjobmetis no ha mai perso. Non stiamo però parlando di un innesto di mercato capace di infilare canestri a raffica bensì di un… portafortuna.

Si chiama Joy, è un labrador di 8 mesi e appartiene a Donatella, un socia molto attiva del Trust “Il basket siamo noi”, l’associazione di tifosi biancorossi che sostiene il club di piazza Montegrappa e che organizza una serie di iniziative (cene, trasferte…) al fianco della squadra di coach Attilio Caja.

Joy ha partecipato anche alla recente cena all’Unibirra di Calcinate, in cui i soci del Trust hanno mangiato insieme ai giocatori biancorossi, ovviamente con la sua “divisa” da tifoso, indossata la prima volta in occasione del match vinto con Pistoia. Da allora il labrador si è bardato a puntino sia per le trasferte di Avellino e Brescia, sia per gli incontri interni con Pesaro e Capo d’Orlando. E il Trust, che non è scaramantico, ha voluto sottolineare questa coincidenza proprio alla vigilia del derby con Cantù…