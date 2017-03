La biblioteca di Barasso diventa “gialla”

lettura volume libri

Venerdì 31 marzo alla biblioteca di Barasso incontro con la scrittrice Marta Bardi, autrice dei libri: “I vicoli stretti di poggio sant’Elvio” e “Accadde una notte nel bosco”.

Si tratta di due gialli realizzati con una scrittura diretta ed incalzante, che trascina i propri lettori in storie accattivanti, con fitti intrecci di eventi e personaggi. Questo incontro sarà l’occasione per conoscere l’autrice e scoprire i suoi lavori.

L’appuntamento è per venerdì 31 marzo alle 20.45 presso la Biblioteca di Barasso, in via Don Basilio Parietti, 6.