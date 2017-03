La BPM Sport Management vince e convince: battuto il CC Napoli 12-7

mastini busto arsizio

Tre punti per ripartire. Alle Piscine Manara di Busto Arsizio la BPM Sport Management batte 12-7 il Circolo Canottieri Napoli e con i 46 punti in classifica consolida la terza posizione. Protagonisti Luongo e Gallo rispettivamente con 4 e 3 gol.

Nella prima frazione inizia nel migliore dei modi la squadra di casa che si porta dopo quattro minuti sul +2 grazie alle reti di Blary e Luongo (superiorità). Ma la reazione degli ospiti non si fa attendere e nei successivi quattro minuti ribalta il risultato con Giorgetti e una doppietta di Velotto (il secondo a uomo in più). Chiuso il primo quarto in svantaggio, i Mastini si riscattano nel secondo. Infatti, con una doppietta di Stefano Luongo (di cui uno in superiorità) e una rete di Mirarchi, si riportano sul +2. Al cambio vasca si scatenano entrambe le formazioni. Alle reti di Blary (superiorità) e Gallo rispondono Baviera e Giorgetti (superiorità), ma ad aumentare il divario ci pensano ancora una volta Gallo e Luongo. Nel quarto e ultimo tempo dopo la rete di Baviera, il sette di Gu Baldineti mette in cassaforte il risultato con i gol di Mirarchi (superiorità), Gallo e Petkovic. Nel finale c’è ancora spazio per una marcatura degli ospiti, a segno con Velotto.

“Dalla squadra ho avuto la reazione richiesta dopo il KO di Brescia – ha commentato coach Gu Baldineti al termine – La partita è andata piuttosto bene e siamo riusciti a creare tantissime occasioni. Sicuramente avremmo dovuto concretizzare maggiormente le palle gol avute, ma sono comunque contento della prestazione di tutti”.

Archiviata la 19ª giornata con i tre punti in cassaforte, la BPM Sport Management sabato prossimo farà visita all’Ortigia Siracusa. Il fischio d’inizio anche questa volta sarà alle ore 15. Il prossimo impegno casalingo, invece, sarà mercoledì 29 marzo alle ore 19:30 contro la RN Savona.