La BPM Sport Management vola in Sicilia: ad attenderla c’è il Circolo Canottieri Ortigia

Trasferta in Sicilia per la BPM Sport Management. Razzi&Co. partiranno oggi pomeriggio da Malpensa alla volta di Siracusa, dove domani sfideranno alle ore 15 il Circolo Canottieri Ortigia. La squadra di coach Leone viene dall’ottimo pareggio (8-8, ndr) ottenuto sabato alla Bianchi di Trieste ed è alla ricerca di punti per uscire dalla zona playout. I Mastini, invece, cercano conferme dopo la bella vittoria ottenuta nello scontro diretto contro il CC Napoli per 12-7. Arbitri dell’incontro saranno i signori Fabio Brasiliano e Stefano Scappini.

“Non sarà una trasferta facile quella di domani – ha commentato coach Gu Baldineti – Loro hanno un ottimo organico e sono galvanizzati dal pareggio di Trieste. Non dimentichiamo poi che giocheremo all’aperto e questo potrebbe rappresentare un ulteriore problema”. Ogni volta che si affronta l’Ortigia non si può non ricordare la vittoria nella finale dei playoff di A2: “Abbiamo compiuto qualcosa di speciale per questa società – continua Baldineti – Ricordo con grande piacere quanto fatto in quella stagione e in particolare la festa promozione dopo la vittoria in gara 3”.

Valentino Gallo tornerà nella sua Sicilia per la seconda volta in questo mese. La prima lo scorso 14 marzo a Palermo, in occasione del match di World League vinto dal Settebello contro la Russia (12-9, ndr), e la seconda proprio domani contro la squadra che lo ha lanciato in A1 all’età di 14 anni: “Ritornare a Siracusa è sempre emozionante – ha affermato l’attaccante mancino alla prima stagione nella BPM SM – Domani sarà una partita speciale perché ci sarà anche la mia famiglia a sostenermi e questo mi darà sicuramente una grande carica”. Dunque un motivo in più per portare a casa i tre punti: “Non dobbiamo sottovalutare l’Ortigia – continua Gallo – Sono un’ottima squadra che non molla mai. Inoltre inciderà molto il fattore campo, non tanto per il clima, piacevole anche in inverno, ma per il fatto che negli ultimi due tempi calerà il sole e lo avremo contro”.

Serie C. Dopo la bella vittoria di sabato scorso contro la Bocconi (14-7, ndr), ancora una trasferta per la Busto Pallanuoto Renault Paglini, questa volta a Treviglio contro la compagine di casa. Fischio d’inizio alla Piscina Comunale alle ore 20.