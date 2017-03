La Brest Unit di Busto Arsizio, Gallarate e Saronno

immagini dell'ospedale di Busto Arsizio

(I dati presi da Senonetwork.it)

Il Centro Multidisciplinare di Senologia è attivo presso l’Ospedale di Circolo di Busto e afferisce alla Brest unit multiside dell’ASST Valle Olona.

Nei tre presidi ospedalieri (Busto, Gallarate e Saronno) ci sono servizi differenziati (3 chirurgie, 3 radiologie, 3 oncologie, 2 radioterapie, 1 anatomia patologica, 2 medicine nucleari) e afferiscono a reparti che si occupano anche di altre patologie, quindi numero di letti non precisabile perché di reparti di chirurgia generale. A livello aziendale sono stati trattati 300 nuovi tumori alla mammella all’ospedale di Busto lo scorso anno sono stati trattati 115 casi.

I componenti del centro di senologia multidisciplinare sono 18

SERVIZI DISPONIBILI

Meeting multidisciplinare – interno ( riunioni settimanali per trattare casi pre e post operatori a cui partecipano radiologo, chirurgo, anatomo patologo, oncologo medico, radioterapista)

Raccolta dati – interno con un ruolo assegnato di data manager

Formazione – interna rivolta a universitari e specializzandi

Radiologia – interna ( mammografie circa 24.000 anno con 3 radiologi dedicati e programmi di screening. Dotazione: mammografia digitale e analogica, ecografia, risonanza magnetica.

Procedure diagnostiche percutanee: FNAC stereotassica ed Ecoguidata, Core biopsy stereotassica ed ecoguidata, biopsia vacuum assistita: setreotassica ed ecoguidata, ecografia linfonodo ascellare . Tecniche per localizzazione lesioni non palpabili con uncino metallico. Controllo post operatorio (RX ECO)

Chirurgia – interna ( 400 nuovi casi di carcinoma della mammella operati, 85 mastectomia per neoplasia maligna e 215 mastectomia sub-totale per neoplasia maligna) 3 chirurghi senologici che operano in regime di Day surgery, metodica linfonodo sentinella. Ricostruzione immediata: rimodernamento ricostruttivo in due fasi dopo mastectomia e intervento di sinterizzazione della mammella controlaterale

Chirurgia plastica ricostruttiva- esterna ( 1 consulente)

Anatomia patologica – interna ( 1 patologo referente e due dedicati)

Oncologia medica – interna ( 3 oncologi dedicati che visitano in regime ambulatoriale, day hospital e ricovero ordinario)

Radioterapia – interna ( due radioterapisti che collaborano e due unità di trattamento di megavoltaggio disponibili)

Medicina nucleare – interna ( esami disponibili: linfoscintigrafia, scintigrafia ossea, tomografia , PET/TAC)

Riabilitazione – interna ( tre fisioterapisti per pazienti con protesi e trattamento del info edema)

Genetica clinica – esterna ( programma di controllo delle donne ad alto rischio genetico)

Psico-oncologia – interna

Consulenza nutrizionale – interna

Cure palliative – interna

Assistenza domiciliare – interna

Terapie complementari - non disponibile

Associazioni femminili- esistenti (CAOS)