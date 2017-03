La buona politica di Alex Langer

Foto varie

A Malnate si parla di Alexander Langer e della buona politica per un mondo migliore.

“Alexander Langer, una buona politica per riparare il mondo” è il titolo della serata in programma venerdi 24 marzo, alle 21, nella Sala Consiliare di Malnate.

L’incontro fa parte della rassegna di “Un libro al mese” promossa dall’Assessorato alle Culture.

Marzio Marzorati, Vicepresidente di Legambiente Lombardia e co-autore del libro, dialogherà con gli amministratori presenti ed in particolare con i giovani consiglieri.

Alex Langer, giornalista, traduttore, insegnante, figura di spicco del movimento pacifista e ambientalista, fu tra i fondatori del partito dei Verdi italiani e uno dei leader del movimento verde europeo. È stato promotore di numerosissime iniziative per la pace, la convivenza, i diritti umani, contro la manipolazione genetica e per la difesa dell’ambiente. Eletto deputato al Parlamento europeo nel 1989 diventa primo presidente del neo-costituito Gruppo Verde. S’impegna soprattutto per una politica estera di pace, per relazioni più giuste Nord-Sud ed Est/Ovest, per la conversione ecologica della società, dell’economia e degli stili di vita.

“E’ un’occasione preziosa per conoscere questo “utopista pratico” – spiegano gli organizzatori – Un uomo che fu pensatore e politico ma soprattutto vero cittadino d’Europa e del Mondo. Condividerne i pensieri, dibattere e prendere spunto dalle sue idee può essere utile per attuare una buona politica nella nostra città”.

Ingresso libero