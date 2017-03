La Camminata di primavera è senza barriere

via gaggio concorso varesenews sette meraviglie varesotto (per gallerie fotografiche)

L’associazione Viva Via Gaggio, in collaborazione con l’ associazione Cercando l’Altro, organizza per domenica 19 marzo 2017 la tradizionale “Camminata di Primavera”.

“Via Gaggio non ha barriere: proprio grazie alle sue caratteristiche di sentiero largo e pianeggiante Via Gaggio risulta accessibile a tutti, vi aspettiamo quindi per questa camminata speciale insieme ai ragazzi della Cooperativa Il Perograno“.

La partecipazione richiede un contributo di 5 euro, che sarà devoluto appunto al Perograno.

Ritrovo domenica 19 marzo, alle 14.45 al Centro Parco Dogana Austroungarica (in auto: via del gregge, Lonate Pozzolo). Partenza ore 15.