La carica dei mille, alla ricerca di un orientamento

Oltre 50 stand alla scuola Vidoletti per le proposte post diploma

Circa mille studenti hanno affollato questa mattina, giovedì 16 marzo, la palestra della scuola media Vidoletti che ospita l’ottava edizione del Salone dell’orientamento post-diploma, organizzata dal comune di Varese insieme a Besozzo, Ispra, Gavirate, Somma Lombardo, Sesto Calende, Vergiate, Lonate Pozzolo-Ferno.

Galleria fotografica Salone orientamento 2017 4 di 11

Lungo un percorso ricco di oltre 50 proposte, gli studenti di quarta e quinta superiore hanno potuto informarsi sulle diverse opportunità per il post diploma. Università ma anche accademie o forze dell’ordine con le diverse sfaccettature che la carriera militare offre.

Novità di quest’anno: l’ampliamento dell’offerta delle agenzie di lavoro e solidarietà attivate dallo sportello Mobilità Internazionale e la presenza di società interinali alle quali i ragazzi hanno consegnato consegnare un curriculum.

Decisamente soddisfatta una degli organizzatori Luisa Troncia dell’Informagiovani di Varese che ha ricevuto anche la visita dell’assessore alle politiche giovanili Francesca Strazzi e del consigliere Giacomo Fisco.

Domani, venerdì 17 marzo, si replica: alle 9.30 si terrà l’incontro “Scegliere o non scegliere: questo è il problema”, nel quale Mirko Pagani, responsabile del servizio Informagiovani del comune di Somma Lombardo, farà riflettere i ragazzi sull’importanza della scelta di oggi per il loro domani. Oggi la sfida dell’orientamento si gioca su più campi: non solo su quello della formazione ma anche sull’innovazione e qui la dimensione internazionale acquista un ruolo importante.

Alle 11.30 sarà possibile effettuare gli alpha test con le prove simulate dei test d’ingresso a cura del Centro Orientamento Alpha Test, riguardanti molti corsi di laurea, da Medicina e Odontoiatria a Ingegneria.