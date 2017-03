La Caronnese passa a Casale. Varesina travolta dall’Inveruno

Varese - Inveruno 4-5

C’è chi ride, la Caronnese, chi raccoglie, il Legnano, e chi piange, la Varesina. Domenica dolceamara per le varesotte del girone A di Serie D

CASALE – CARONNESE 0-2

Una doppietta di Luca Giudici fa tornare il sorriso alla Caronnese, che conquista tre punti per la sempre più avvincente corsa al vertice. Con questo successo i rossoblù tornano al terzo posto momentaneo, a due punti dalle capoliste Cuneo e Inveruno, aspettando il recupero del Varese.

VARESINA – INVERUNO 1-5

L’Inveruno si dimostra in forma straordinaria, la Varesina al contrario mette in mostra tutti i limiti palesati in questo campionato. Gara che non dura neanche dieci minuti, con le reti di Chessa al 6’ e Bugno al 10’ che chiudono già virtualmente l’incontro. Prima dell’intervallo la squadra di mister Mazzoleni arrotonda ancora il risultato con Chessa e Broggini. Nella ripresa vanno ancora a segno i gialloblù con Repossi, prima del gol della bandiera messo a segno da Frugoli.

LEGNANO – OLTREPOVOGHERA 1-1

Primo punto per Paolo Tomasoni sulla panchina del Legnano. al “Mari” i lilla si portano in vantaggio con Bolis nel primo tempo, ma a inizio ripresa è Zemide che pareggia i conti per l’1-1 finale. Un punto che serve a poco al Legnano, che continua a essere il fanalino di coda del girone ampiamente staccato.