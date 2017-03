“La casetta di ciclisti di Capolago va ristrutturata”

Il consigliere comunale Mimmo Esposito di Forza Italia torna a chiedere che il Comune ristrutturi la casetta dei ciclista sulla ciclabile di Capolago: un tempo destinata a deposito e casa dei ciclisti, ma poi abbandonata dopo un contenzioso con gli ex proprietari dell’albergo di Capolago.

“Vista la piena disponibilità pubblica dell’area X nel rione Capolago garantita al Comune dalla recente sentenza del Tar – osserva Esposito in una interrogazione a risposta scritta -considerata l’urgenza del progetto di intervento finalizzato a una migliore fruizione della locale pista ciclopedonale; valutata la necessità di una adeguata sistemazione della zona soggetta tra l’altro a pesante degrado;

il sottoscritto consigliere comunale interroga la giunta

per conoscere: – quali iniziative intenda assumere per realizzare in tempi brevi nell’area in questione anzitutto i seguenti tre interventi: sistemazione e ultimazione della Casa del ciclista, sovrappasso sulla strada provinciale n. 1, nuova area di parcheggio per le auto degli utenti; – come intenda reperire i fondi necessari per realizzare un sistema di servizi fondamentale a supporto della struttura sportiva e ricreativa nonché dell’intero rione di Capolago”.