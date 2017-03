La Cisl dei Laghi verso l’elezione del nuovo segretario

Nasce la Cisl dei laghi (inserita in galleria)

Il 3 e il 4 aprile prossimi si svolgerà al Birrificio di via Paoli a Como il congresso territoriale della Cisl dei Laghi, il secondo dopo la fusione con Varese. Sarà anche l’ultimo da segretario generale per Gerardo Larghi come da lui stesso annunciato a “Il Settimanale”. Nell’intervista Larghi parla anche di un gruppo dirigente che «si rinnova con forze fresche nel segno della continuità, mantenendo circa metà dei suoi vecchi membri. Con il congresso prenderà il via una nuova stagione, che dovrebbe essere molto di più al femminile dell’attuale…». (nella foto Larghi durante il primo congresso della Cisl dei Laghi alle Ville Ponti di Varese)

Il congresso si aprirà lunedì 3 aprile alle 14 e 30, sono previsti oltre a quello di Larghi, l’intervento del segretario regionale Ugo Duci e il segretario confederale nazionale Gigi Petteni.