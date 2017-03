La comunità piange i suoi cari

“E poi morire non è niente, è finire di nascere” (Savinien Cyrano de Bergerac)

Varesenews ha salutato tante persone che hanno lasciato nel cuore di chi ha voluto loro bene un grande vuoto.

La comunità di Taino ha accompagnato nel suo ultimo viaggio Tullio Berrini, che fu sindaco per oltre 20 anni e che viene ricordato come un vero e proprio punto di riferimento per molti cittadini, oltre che un uomo di grande intelligenza, amante della cultura e appassionato di politica.

Ricordi di affetto sono stati lasciati per Lino Puttin, Riccardo Rossi, Giuseppe Zarbo, Francesca Dossi, Carmela Assante, Agata Corgiulo, Angelo Piccolini, Nelly Bohnenblust, Marco Tombari, Elisa Sulcis, Reina Giuseppe, Iride Camilla Castiglioni, Desdemona Zangirolami, Maria Caputo, Giuseppina Vacher, Giuseppina Pinuccia Daverio.

Loro sono solo alcune tra le persone che la scorsa settimana hanno lasciato la vita terrena e che adesso vivranno per sempre nella memoria di chi ha voluto loro bene. Li trovate nella pagina necrologie di Varesenews e per tutti c’è la possibilità di lasciare un ricordo.