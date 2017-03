La domenica delle monetine frutta 18.300 “rosse”

Foto varie

Ci ha messo un po’, ma alla fine ce l’ha fatta. Un gioco di pazienza per Gennaro Gesuito, il promotore dell’evento, contare le tante “rosse” raccolte durante la Domenica delle monetine, dividerle e sistemarle in ordine nei blister da consegnare alla banca.

Il conteggio finale sono 18.300 monetine (7.950 da 1 centesimo, 7.450 da 2 centesimi e 2.900 da 5 centesimi), per un valore complessivo di 373,50 euro.

Non male per delle “inutili” monetine, che l’iniziativa spontanea partita da Arcisate e approdata a Varese, ha fatto uscire da scatoline e cassetti dove stavano nascoste, magari da tempo.

“Non sono milioni – commenta Gesuito – ma sono sicuro che strapperanno qualche sorriso. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, in particolare Fulvio Canevari e il Caffè Biffi”.

Il ricavato dell’iniziativa sarà utilizzato per l’acquisto di buoni pasto per i bambini delle scuole materne con famiglie in situazione di disagio economico.