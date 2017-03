La festa del papà è all’Oasi Zegna

Le bellezze dll'Oasi Zegna (inserita in galleria)

Il prossimo fine settimana all’Oasi Zegna è dedicato alla Festa del papà, un’occasione anche per staccare la spina e regalarsi un weekend in famiglia. Diverse sono le proposte in programma nell’Oasi Zegna sabato 18 e domenica 19 marzo.

Se al tuo papà piace sciare regalagli un fine settimana sugli sci a Bielmonte dove si scia su piste in piena sicurezza e “baciate” dal sole, un particolare che piace anche alle mamme! A disposizione anche 50 Maestri delle due Scuole Sci per lezioni di avvicinamento o perfezionamento. E’ possibile noleggiare l’attrezzatura in loco.

Se è un appassionato di racchette da neve accompagnalo sabato 18 marzo in una facile escursione all’Alpe Moncerchio. Il ritrovo con la guida naturalistica è a Bielmonte sul Piazzale 1 alle ore 18.00 per una facile ciaspolata lungo il sentiero che prima sale rapidamente al Colle Moncerchio e poi scende lungo la Pista del Cerchio fino all’Agriturismo Alpe Moncerchio, dove la serata prosegue con una cena a base di selvaggina. E’ possibile anche pernottare regalandosi l’emozione di un risveglio in un luogo di pace e relax. Possibilità di noleggio dell’attrezzatura in loco. Info e prenotazioni:39.339.7289682

Se è un amante di sapori tipici a Trivero, in località Brughiera, il Ristorante Castagneto propone uno “speciale menù degustazione” a base di piatti tipici locali e birre artigianali del Birrificio Beer In che produce un’ampia varietà di birre con acqua di montagna che dona un gusto davvero unico ed eccellente (info e prenotazioni: Ristorante Castagneto tel. 015.7158175).