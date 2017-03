La Lega denuncia lo Stato: “Province senza soldi”

La Lega Nord ha presentato una mozione urgente, in consiglio provinciale, per chiedere una conferenza dei sindaci che rediga un esposto cautelativo da inviare alla Procura della Repubblica, alla Prefettura e alla Corte dei conti. Il Carroccio chiede che vengano valutate eventuali condotte illecite o omissive, da parte dello Stato, nei confronti della Provincia.

In sostanza, la Lega chiede che i sindaci denuncino lo Stato perché non dà i soldi alla Provincia, non conferisce i trasferimenti necessari al mantenimento dell’ente.

Il segretario provinciale della Lega Nord, Matteo Bianchi, l’ha definita “una battglia autonomista che parte dalla Provincia di Varese e si diffonderà in tutta Italia”. E’ stato invece il capogruppo leghista Giuseppe Longhin a commentare i dati di Varese: “Si tagliano 35 milioni affondando di fatto la Provincia di Varese, 41 euro a cittadino quando quest’ultimo ne avanza 5.600. Come esempio porto la provincia di Bergamo che non riuscirà a chiudere il bilancio preventivo 2017 per 17 milioni di euro. Lo stato è ovviamente responsabile e un esposto cautelativo, oltre che garantire l’operato dei consiglieri provinciali e dei sindaci, è un atto dovuto”.