La lezione delle madri costituenti all’Insubria

Le donne italiane esercitarono per la prima volta il diritto di voto nel 1946, una tornata di amministrative che ne portò ben duemila nei consigli comunali. Ventuno entrarono nell’Assemblea costituente e contribuirono alla stesura della carta costituzionale italiana.

Varese ha reso omaggio alle madri costituenti nell’Aula Magna dell’Insubria di via Ravasi. Una mattinata di lavori a cui hanno partecipato gli studenti delle classi quarte degli istituti superiori della provincia di Varese. L’iniziativa dal titolo “Madri costituenti. Una storia italiana” è stata organizzata dal coordinamento donne di Varese in collaborazione con Cgil, Cisl e Uil, il Centro di promozione della legalità, l’Ufficio scolastico per la Lombardia, la Regione e con il patrocinio dell‘Università degli studi dell’insubria.

I lavori, iniziati alle 9 con un’esibizione del coro “Ensemble vocale Euphoné” diretto da Monica Ballabio e coordinati dalla giornalista Chiara Frangi, prevedevano numerosi interventi. Al coordinamento donne del sindacato confederale è stata affidata la relazione introduttiva sul tema “Le politiche di genere: attingere al passato per guardare il futuro”, a cui sono seguiti i saluti dei vari rappresentanti delle istituzioni, gli interventi della professoressa Cristina Boracchi in rappresentanza del Cpl, la testimonianza di Marisa Cinciari, madre costituente, e gli interventi di Elena Lattuada (Cgil), Liliana Ocnim (Cisl) e Clara Lazzarini (Uil).

Il momento più atteso della mattinata era rappresentato dalla premiazione dei lavori sul tema (video, musica, cortometraggi e ebook) realizzati dagli studenti. Al primo posto si è classificata l’Ipsia “Parma” di Saronno con un video dove si mettevano a confronto due generazioni e due donne in diversi contesti, al secondo il Liceo A. Tosi di Busto Arsizio e al terzo il liceo scientifico Marie Curie di Tradate.