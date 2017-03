La musica barocca protagonista per il Volto Riscoperto della Musica

Cardano al Campo

In collaborazione con FILOSOFARTI 2017, un nuovo appuntamento del Volto Riscoperto della Musica – un viaggio nella musica Barocca.

Venerdì 3 marzo si svolgerà l’Ensemble Italico Splendore – che dal 2010 lavora con professionalità sullo studio della musica barocca – incontra il Clavicembalista Mario Sollazzo in un concerto dedicato ad uno dei Principi della musica barocca.

Tutti gli esponenti del gruppo, rifacendosi allo studio della prassi esecutiva indicata dalla trattatistica del periodo, suonano su originali o copie fedeli

di strumenti dell’epoca.

L’appuntamento successivamente in programma è per martedì 8 marzo con il tradizionale concerto per la Festa della Donna con “TERRA E CIELO”, un grande viaggio musicale nel mondo di GianLorenzo Bernini con Elisabetta Guglielmin.

L’appauntamento è in Sala Pertini, via Verdi 2 a Cardano al Campo. Ingresso libero