Si è svolta sabato 25 marzo presso l’Auditorium di Maccagno la prima semifinale del Concorso Musicale “Uniti nell’Arte” organizzato dall’Associazione di Volontariato Culturale Liberi e Forti di Luino. La manifestazione giunta alla sesta edizione è dedicata ai ragazzi dai 14 ai 33 anni ed è un percorso vetrina di musica e danza di strada dove viene privilegiato l’aspetto educativo.

La novità di quest’anno è stata proprio a Maccagno l’introduzione del percorso Uniti nell’Arte Junior Danza riservato ai bambini dai 6 ai 13 anni che si sono esibiti magnificamente in un Auditorium colmo di spettatori che hanno apprezzato particolarmente le esibizioni dei piu’ piccoli.

Ospite d’onore l’artista Kira, finalista della nota trasmissione televisiva Italia’s Got Talent 2016 che ha incantato il pubblico con la sua esibizione altamente spettacolare.

L’Associazione Liberi e Forti ringrazia il Sindaco Fabio Passera, il Comune e la Pro Loco di Maccagno per l’ospitalità, l’Unicef e Exodus per il patrocinio , la giuria presieduta dall’avvocato Simona Ronchi in rappresentanza della Comunità Montana Valli del Luinese e tutti i partecipanti.

La seconda semifinale ci sarà a Domodossola il 1 aprile mentre l’ultima fase eliminatoria è prevista a Fagnano Olona il 5 maggio .La finalissima è fissata a Luino venerdi 26 maggio al Teatro Sociale (ingresso gratuito).

«Si ringraziano anche i numerosi sponsor che con il loro contributo contribuiscono a sostenere le spese della manifestazione che per i ragazzi in gara è completamente gratuita. Vi ricordiamo che se volete contribuire ad aiutare la nostra Associazione “Onlus” potete donare il vostro 5 X Mille comunicando il nostro Codice Fiscale 93018770128», concludono gli organizzatori.