“La procreazione eterologa sarà garantita “

«Quando i Lea saranno pubblicati, redigeremo la delibera che consenta anche nella nostra regione di fornire le prestazioni per la procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, in modo omogeneo come avviene nelle altre regioni· Lo ha assicurato l’assessore al Welfare Giulio Gallera rispondendo a un’interrogazione nel ‘question time’ che si è svolto questa mattina in Consiglio regionale.

L’assessore ha specificato che l’entrata in vigore è collegata direttamente alla definizione precisa delle le tariffe massime delle prestazioni, previste dal nomenclatore stesso, anche al fine di garantirne l’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale.

«Quindi, appena saranno definite le tariffe – ha ribadito l’assessore – Regione provvedera’ ad aggiornare l’attuale nomenclatore in vigore. Infatti è previsto l’inserimento nel nomenclatore della specialistica ambulatoriale, non più quindi attraverso un ricovero diurno, di tutte le prestazioni necessarie nelle diverse fasi concernenti la procreazione medicalmente assistita, omologa ed eterologa che entrano a pieno titolo nelle prestazioni garantite dal Ssn. Viene anche inclusa nei Lea l’attività di selezione dei donatori di cellule riproduttive, di prelievo, conservazione e distribuzione delle cellule stesse. Si prevede un contributo a carico delle coppie che usufruiscono della Pma eterologa».