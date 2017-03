La quotidianità colorata di Davide Aurilia

Foto varie

Il Teatro comunale San Teodoro di Cantù ospita la mostra personale del giovane illustratore e fumettista Davide Aurilia (Desio, 1989), a cura di Elisa Fusi.

In mostra dal 12 marzo al 7 aprile 2017 una selezione di 20 opere, tra illustrazioni e tavole di graphic novel, realizzate ad acquerello. Specialista nell’uso di questa tecnica, Aurilia predilige nei suoi lavori scene di intimità e vita quotidiana ambientate in interni domestici o in contesti cittadini.

Il suo è uno stile narrativo che apparentemente ricostruisce la scena di un set cinematografico indagato nei minimi dettagli. Gli acquerelli, caratterizzati da colori tenui che sfumano per gradazioni e suddivisi tra loro a seconda della prevalenza di colori caldi o freddi, si caratterizzano per l’approccio onirico e romantico che guida l’immaginario dell’artista verso la rappresentazione.

Davide Aurilia è nato a Desio, in Brianza nel 1989.

Nel 2013, dopo il diploma in illustrazione a Milano, comincia a lavorare nel campo pubblicitario come storyboarder e visual artist. Successivamente collabora come illustratore freelance anche con aziende private.

Alla fine del 2014, avvicinatosi al mondo dei fumetti d’autore, fonda un collettivo di fumettisti e illustratori emergenti dal nome Radice, con il quale pubblica due antologie di racconti a fumetti nei due anni successivi. Nel 2016 pubblica con B comics un racconto breve a fumetti nell’antologia SHHH! Nello stesso anno, lavora a due libri con uscita prevista nel 2017: un libro illustrato con Eli edizioni Black Beauty e un graphic novel con Bao Publishing Ti riconosco.

Davide Aurilia

Illustrazioni & graphic novel

a cura di Elisa Fusi

Inaugurazione: domenica 12 marzo 2017, ore 19

In mostra fino al 7 aprile 2017

Teatro Comunale San Teodoro, via Corbetta 7, Cantù (CO)

Ingresso libero

La mostra è visitabile negli orari di apertura del teatro, in presenza di spettacoli teatrali e durante gli aperitivi della domenica.

www.teatrosanteodoro.it | mostre@teatrosanteodoro.it | Tel. 347 8086566