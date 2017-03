La sfilata di carnevale posticipata a domenica 5 marzo

Porto Ceresio - Carnevale 2017 - foto Dina Rebeschi

Alla fine ha vinto il maltempo. E così la sfilata di carnevale per le vie del centro di Busto Arsizio in programma per domani, sabato 4 marzo, non si farà. Non si tratta comunque di un annullamento, dato che la tradizionale sfilata dei carri è posticipata di solo un giorno e cioè a domenica 5 marzo.

Undici carri allegorici e sette gruppi mascherati partiranno alle 14.30 da via Zappellini e percorreranno via Volta, poi le piazze Chieppi, Manzoni e De Gasperi per raggiungere corso Europa, via Cavallotti, via Bramante, via Mazzini in piazza Trento Trieste e poi via Daniele Crespi, piazza Garibaldi e via Fratelli d’Italia.

Protagonisti saranno come sempre il carro del Tarlisu e quello della Bumbasina con la figlia Tarlisina/Fudreta, oltre ai carri delle associazioni e degli oratori e ai gruppi mascherati che seguiranno il corteo a piedi.

