La storia della Ferrari al Castello di Monteruzzo

Appuntamento da non perdere per gli amanti del Cavallino Rampante quello che si svolgerà venerdì 24 marzo 2017 al Castello di Monteruzzo (Via G. Marconi, 1). In occasione dell’uscita del libro “Enzo Ferrari. Un eroe italiano”, edito da Longanesi, gli Amici della Ferrari hanno organizzato un incontro con l’autore Leo Turrini, giornalista ed opinionista sportivo, tra i massimi esperti di Formula 1 e Ferrari.

La presentazione di questa nuova edizione della biografia dedicata ad Enzo Ferrari, uno degli italiani più conosciuti al mondo che con le sue automobili ha creato un vero e proprio mito, sarà anche l’occasione per rivivere aneddoti e storie legate al mondo della Scuderia Ferrari. L’evento, patrocinato dal Comune di Castiglione Olona – Assessorato alla Cultura, avrà inizio alle ore 20.30 e sarà ad ingresso libero.

LEO TURRINI è nato a Sassuolo, a pochi chilometri da Maranello, nel 1960. Giornalista e opinionista televisivo su Sky, da anni si occupa di sport scrivendo per i quotidiani Il resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno. È considerato uno dei maggiori esperti di Formula 1 e in particolare della Ferrari. Nel 1993 ha vinto il premio letterario Dino Ferrari e nel 2014 ha vinto insieme a Cesare Prandelli il Premio Beppe Viola, intitolato al grande giornalista meneghino. Ha pubblicato le biografie di Lucio Battisti, Alberto Tomba e Michael Schumacher.