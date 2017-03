La storia di Filippo, il modello che ha scelto l’autotrapianto capelli

LA CADUTA PREMATURA DEI CAPELLI

La perdita dei capelli può sottoporre uomini e donne a grandi disagi psicologici. Quando ciò accade in giovane età, la precoce caduta dei capelli può ancheinfluire sull’autostima di una persona.

Filippo è un giovane studente, che intanto lavora come modello: dall’età di 22 anni, a seguito di un evento stressante, il ragazzo ha cominciato a perdere i capelli e a manifestare i primi segnali di una problematica che coinvolge tuttora circa 8 milioni di uomini in Italia: l’alopecia androgenetica.

L’università, il lavoroe le molte altre attività che Filippo conduce,lo portano arelazionarsi spesso con nuove persone: il sempre più visibile diradamento a livello frontale e temporale ha iniziato a procurargli diversi problemi di fiducia e autostima, così il giovane ha avvertito l’esigenza di risolvere il problema una volta per tutte.

LA RICERCA DI UNA SOLUZIONE DEFINITIVA CONTRO LA CALVIZIE

Dopo essersi prodigato per lungo tempo nella ricerca di informazioni, Filippo ha scelto di prenotare uncheck up gratuito presso il centro Istituto Helvetico Sanders della sua città:Bologna. Il personale ha valutato la sua situazione sia anamnestica che inerente la natura del capello, oltre che il tipo di diradamento.

L’analisi dimostrava che la caduta dei capelli risultava ancora in fase attiva. Perciò gli è stato consigliato prima un trattamento tricologico personalizzato mirato ad arrestare la caduta capelli e poi, una volta normalizzata la situazione, un autotrapianto di capelli con tecnica F.U.E. per recuperare una piena capigliatura.

I trattamenti tricologici hanno avuto effetto in breve tempo, portando i capelli a diventare più spessi e robusti, con una caduta notevolmente rallentata: lo stesso Filippo si è reso subito conto di questi miglioramenti.

Si è successivamente passati ad una consultazione con il chirurgo, il quale ha illustrato tutte le fasi dell’intervento e ha studiato nel dettaglio il progetto di autotrapianto, spiegando i risultati raggiungibili nel suo caso. L’intervento è stato prenotato per i primi mesi del 2016 e, contestualmente, si sono fissate le date per i successivi controlli (a 6 e a 12 mesi).

I RISULTATI A 12 MESI – RITROVATA LA PIENA CAPIGLIATURA

Passati 12 mesi dall’intervento, periodo dal quale si possono notare i pieni risultati dell’autotrapianto, si può notare come i capelli di Filippo siano ricresciuti in maniera spontanea e graduale. L’abilità del chirurgo ha reso possibile, sia all’attaccatura che alla capigliatura in generale, di riacquistare un effetto di massima naturalezza.

La costanza dei controlli e la qualità dei trattamenti, ha inoltre permesso ai capelli di diventare più sani, corposi e spessi.

L’immagine di Filippo dopo il trapianto appare palesemente ringiovanita, e i suoi capelli possono nuovamente essere toccati, tagliati e acconciati come prima.

MA COME FUNZIONA IL TRAPIANTO CAPELLI F.U.E. ?

Il trapianto capelli viene effettuato utilizzando la tecnica F.U.E., che non prevede l’asportazione chirurgica di tessuto lineare e non lascia nessuna cicatrice visibile.

Dopo aver anestetizzato la cute, le unità follicolari vengono prelevate una ad una dalla zona donatrice (la nuca) senza che sia necessario effettuare incisioni.

I follicoli sono poi alloggiati uno ad uno nella zona diradata, rispettando il naturale orientamento dei capelli e permettendo una ricrescita naturale e graduale.

L’intervento di Filippo è stato eseguito in anestesia locale ed ha avuto una durata di circa 4 ore.

A 24 e 48 ore dall’intervento, sono stati eseguiti tutte le medicazioni post-intervento per garantire la massima qualità e naturalezza dei risultati.

Rispettando alcune piccole accortezze dettate dal chirurgo e svolgendo una corretta fase igienica, Filippo è tornato dopo pochi giorni a studiare,lavorare e svolgere tutte le altre attività quotidiane.

L’OPINIONE DI FILIPPO SUL TRAPIANTO DI ISTITUTO HELVETICO SANDERS

“Come prima di ogni intervento ovviamente il nervosismo c’era, però sia il chirurgo che gli assistenti mi hanno messo subito a mio agio e sinceramente ci siamo fatti un sacco di risate in sala operatoria: èstata veramente una bella esperienza, rassicurante sotto tutti i punti di vista”.

“L’intervento è durato alcune ore: con mia grande sorpresa la dottoressa ha voluto aumentare maggiormente il numero di capelli da trapiantare: io comunque ero in anestesia locale quindi totalmente vigile, conscio e informato di ogni mossa che la dottoressa si apprestava a fare”.

“A contribuire a rendermi completamente a mio agio è stata la professionalità del personale nello spiegarmi come si sarebbe svolto l’intervento e il fatto di essere seguito, sia immediatamentedopo l’intervento per in controlli a 24 e 48 ore, sia presso la sede della mia città per monitorare periodicamente il continuo rinfoltimento, fino al controllo a 6 e a 12 mesi”.

ISTITUTO HELVETICO SANDERS: L’ECCELLENZA NEL SETTORE COSMETRICOLOGICO

L’esperienza di Filippo è significativa, ma perché scegliere un trapianto con tecnica F.U.E. (Follicular Unit Extraction)? I risultati sono completamente naturali, con i capelli che crescono più forti di prima nelle zone dove non erano presenti. Inoltre, le cicatrici della tecnica F.U.E. sono praticamente invisibili.

