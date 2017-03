La storia d’Italia nelle foto di Mauro Galligani

pittori, quadri, dipinti, sculture

Mauro Galligani ha raccontato un’epoca della storia italiana. Episodi, fatti e volti realizzati principalmente per “Il Giorno” dal 1964 e per “Epoca” tra il 1975 e il 1997 capaci di documentare un intreccio di vicende ancora capaci di stimolare una riflessione sul passato e sull’oggi, attraverso un linguaggio giornalistico dal grande valore storico e culturale, senza trascurare l’aspetto interpretativo e il punto di vista personale.

Alcune delle sue belle e importanti fotografie sono in mostra, a cura di Claudio Argentiero, al Museo MA*GA di Gallarate, dal 2 aprile all’11 giugno 2017, in occasione della sesta edizione del Festival Fotografico Europeo 2017.

Tra i più importanti fotografi e giornalisti italiani Galligani ha tracciato un percorso nella narrazione dell’Italia che fu articolata attorno a una serie di nuclei narrativi esposti in mostra con una selezione di sessanta immagini. Solo un assaggio del catalogo in via di pubblicazione edito dall’Archivio Fotografico Italiano che sarà presentato proprio al Museo prossimamente.

In mostra i frammenti della storia e delle storie dell’Italia: dalle immagini delle lotte politiche del 1968, ai terribili terremoti del Friuli e dell’Irpinia, ai grandi reportage che indagano le comunità che vivono sul Delta del Po, alle complesse figure politiche come Cossiga – Galligani è stato fotografo del Quirinale – a personaggi della cultura e dello spettacolo come Fellini, De Sica, Ponti o Sottsass.

La rassegna, curata da Claudio Argentiero, organizzata in collaborazione con AFI – Archivio Fotografico Italiano, racconta fatti, personaggi, eventi della storia italiana del secondo Novecento.

Come scrisse Giampaolo Pansa nel 1986 nel testo Cronaca di un fotografo “Già allora era [nel 1964, per la redazione del “Giorno”], in embrione, ciò che è diventato oggi: un grandissimo fotografo, un fotoreporter mai “usa e getta”, un professionista non aggressivo. Voglio spiegare quest’ultimo aggettivo. Tutti i fotoreporter, sotto un certo punto di vista, sono aggressivi. Debbono esserlo, poiché hanno pochissimo tempo per lavorare. A volte, una certa immagine o la catturi in due-tre secondi o non la catturi più. Quando definisco Galligani non aggressivo, intendo un’altra cosa, una qualità più profonda, più radicata dentro la sua sostanza di essere umano prima ancora che dentro il suo stile di fotografo: Mauro ama l’umanità che ritrae, non gioca con la violenza della vita. […]

I grandi fotografi sono sempre dei grandi narratori. Hanno un vantaggio rispetto a noi che parliamo attraverso la scrittura, il loro occhio vede e spiega con una sintesi, un’efficacia e una forza di verità che nessun giornalista, per bravo che sia, possiede. Mauro Galligani è un grande narratore di storie”.

Il Festival Fotografico Europeo 2017, giunto alla sua sesta edizione, è ideato e curato dall’Afi-Archivio Fotografico Italiano, con l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, della Regione Lombardia, della Provincia di Varese e con il sostegno dei comuni di Busto Arsizio, Legnano, Castellanza, Olgiate Olona, Castiglione Olona, Gallarate e Milano-zona 6, e la collaborazione del Museo MA*GA di Gallarate e si tiene dal 18 marzo al 30 aprile 2017.

MAURO GALLIGANI. Storie d’Italia

Gallarate, Museo MA*GA (via E. De Magri, 1 )

2 aprile – 11 giugno 2017

Inaugurazione: sabato 1 aprile, ore 18.00

Orari:

dal martedì al venerdì 9.30|12.30 – 14.30|18.30

sabato e domenica 11.00|19.00

Chiuso lunedì

Ingressi:

€ 7,00 intero;

€ 5,00 ridotto per studenti fino ai 26 anni, over 65, tesserati FAI – Fondo Ambiente Italiano e residenti in Gallarate;

Gratuito per i minori di 14 anni, disabili che necessitano di accompagnatore , accompagnatore del disabile; dipendenti MiBACT; accompagnatori e guide turistiche Regione Lombardia, 1 insegnante ogni 10 studenti, membri ICOM, soci AMACI; giornalisti accreditati, giornalisti con tesserino in corso di validità.

Informazioni: Tel. +39 0331 706011; info@museomaga.it; www.museomaga.it