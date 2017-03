La StraVarese taglia il traguardo della 35esima edizione

Fervono i preparativi per la StraVarese, in programma domenica 2 aprile che quest’anno festeggerà il prestigioso traguardo della trentacinquesima edizione continuativa. Partenza libera dalle ore 8.15 alle ore 9.15.

In occasione di questa particolare edizione verrà regalato ad ogni partecipante un gadget. Ci sarà inoltre spazio per la beneficenza: una piccola parte dell’utile verrà devoluto all’associazione Africa Mission per ricordare la figura di un grande personaggio varesino , don Vittorione Pastori.

L’impostazione della camminata resta più o meno la stessa: percorsi da 6, 12 e 18 km. La più corta di svolgerà in città, su asfalto, ma con il bellissimo tratto sul pratone di Sant’Ambrogio verso il finale. I percorsi da 12 e 18 km invece si dirigeranno verso alcuni dei luoghi più belli di Varese: Avigno, Casciago, Velate, Sant’Ambrogio.

Come è noto la StraVarese è una manifestazione non competitiva, a passo libero, amatoriale che è inserita nel calendario provinciale e nazionale della nostra federazione Fiasp ( federazione italiana amatori sport per tutti) e che non prevede pertanto un ordine di arrivo dei singoli partecipanti né una premiazione singola bensì un riconoscimento ad ogni gruppo partecipante in base al numero di iscritti.

Anche quest’anno gli organizzatori hanno preparato un ricco elenco di premi per i gruppi.

Come abitudine tutti i percorsi verranno tracciati con le classiche frecce gialle. Attesa anche la presenza del sindaco Davide Galimberti non solo per le premiazioni all’Ippodromo ma anche in veste di atleta.

