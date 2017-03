La svolta underground di Gabriella Siciliano al Temporary Workspace

pittori, quadri, dipinti, sculture

Il nuovo anno espositivo del Temporary Workspace si apre con la svolta underground dell’arte di Gabriella Siciliano al Novotel Milano Malpensa Airport dal 2 al 19 marzo.

Il lavoro di Gabriella Siciliano è da sempre legato alla ricerca cromatica. Il rapporto tra la luce e l’ombra, l’equilibrio dei toni di colore e la matericità dell’opera d’arte sono ormai la sua cifra stilistica, che nel corso degli anni è cresciuta in una ricerca sempre più matura.

Nelle ultime opere, realizzate tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017, la ricchezza dei colori lascia spazio a uno studio sull’elemento monocromatico, in una serie di opere inedite esposte per la prima volta al Temporay Workspace di Novotel Milano Malpensa Airport.

“Underground”, questo il titolo della mostra riprende alcune tematiche proprie del nostro momento storico, fatto di contraddizioni, difficoltà e cambi di umore.

Nella scelta del monocromatico Gabriella Siciliano esprime sulla tela l’incertezza che quotidianamente si vive e la voglia di riscatto.

In mostra anche alcune opere della ricerca precedente più legate all’informale.

Gabriella Siciliano vive e lavora a Cardano al Campo. Ha frequentato il corso di pittura con Giacomo Luoni ed è Fondatrice e Amministratrice del gruppo Arte per Passione presente in Facebook con numerosi artisti del panorama nazionale e internazionale, è fra gli artisti del gruppo www.ilfaroverde.it e www.lunedidellarte.it.

Ha esposto in alcune importanti mostre personali e collettive, tra cui si segnala lo Spazio Zero e il Museo MA*GA di Gallarate. Alcune su opere sono presenti nella collezione permanente del Museo del Risorgimento Contemporaneo di Castelbellino e nella Chiesa del Divin Maestro ad Alba, per la quale ha realizzato l’altare.

Inaugurazione giovedì 2 marzo ore 19.00. Seguirà aperitivo (€ 10.00)

UNDERGROUND. GABRIELLA SICILIANO

2- 19 marzo 2017

Temporary Workspace

Novotel Milano Malpensa Airport

Via Al Campo, 99 – 21010 Cardano Al Campo (VA)

Telefono: 0331 266611

Inaugurazione 2 marzo 2017 ore 19

tutti i giorni 9.00 | 20.00

T 347 669 1774

sicilianogabriella.houzz.it