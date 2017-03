La Tela a tutto swing con il duo Dante e Mittiga

Foto varie

Il duo composto da Max Dante e Patrick Mittiga è il protagonista della serata di sabato 18 marzo a La Tela di Rescaldina. L’osteria sociale del buon essere si apre alla musica d’autore e allo swing proponendo un progetto musicale di grande suggestione. Max Dante (chitarra e voce) e Patrick Mittiga (piano e voce) presentano un repertorio dove Renato Carosone e Sergio Caputo incontrano Fabrizio De André e Vinicio Capossela, passando per Bruno Martino ed altri miti italiani ed internazionali.

Anima della musica d’autore, Max Dante parte dalla poesia di Quasimodo per arrivare all’America dei telefilm e raccogliere il testimone passato da Gaber e Faber. Con la sua chitarra ha suonato in diverse formazioni, in tanti locali e piazze in Italia e all’estero.

Patrick Mittiga, brillante e imprevedibile showman, un crooner dell’era moderna, dal 2009 svolge un’intensa attività live con Big Band di livello internazionale e diverse formazioni swing. Dal 2010 si esibisce in Italia e all’estero con lo show “The Best Is Yet To Come” dedicato a Frank Sinatra. Nel 2013 nasce il progetto “The Swing Crew” ed un nuovo spettacolo originale: “Mi ha salvato lo swing”.

Il concerto ha inizio alle 21.45; ingresso libero.

Info: Osteria sociale del buon essere “La Tela” Strada Saronnese, 31 Rescaldina (MI)

cell. 328 6845452

www.osterialatela.it Facebook: https://www.facebook.com/osterialatela/