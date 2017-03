Quando la torre di controllo di Malpensa guida a distanza i voli di Linate

Wired – testata specializzata in tecnologia e digitale – racconta con un lungo reportage la sperimentazione del controllo in remoto delle torri di controllo, avviata da Enav, l’ente di sicurezza del volo.

Il telecomando in remoto degli impianti è una tecnologia diffusa in vari campi e progressivamente aggiornata: è applicato da anni, ad esempio nel controllo delle centrali elettriche (sul posto ci sono pochi manutentori, il grosso delle manovre vengono fatti da centri a distanza) o sulle ferrovie (ad esempio: la ferrovia da Genova a Roma è tutta gestita da una grande torre di controllo a Pisa, stazione San Rossore). Nel mondo dell’aviazione è una novità significativa e sperimentata ora per la prima volta su grandi scali:

La sperimentazione italiana delle torri di controllo remoto è tra le più avanzate in Europa. Un tentativo era già stato testato in Svezia, ma in un aeroporto di piccolo cabotaggio. Non tra il secondo e il quarto scalo d’Italia.

Secondo i dati Enac 2016 (qui), Milano Malpensa è infatti – dopo Roma Fiumicino – il secondo scalo italiano con 19.311.565 passeggeri, mentre Milano Linate è al quarto posto con 9.636.221 (in mezzo c’è Orio al Serio, 11.059.238 passeggeri).