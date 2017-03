L’Accademia Bustese Pattinaggio premiata con la medaglia al merito sportivo

Il sodalizio biancoblù ha ricevuto, presso Palazzo Estense di Varese, la “stella di bronzo Coni” al merito sportivo. L’importante premio è stato ritirato dal Presidente Fabrizio Lualdi.

Così recita la motivazione.

Dal 1956 l’Accademia Bustese Pattinaggio è testimonial del pattinaggio nelle specialità artistico, freestyle e hockey con esibizioni e laboratori. Oltre alla quotidiana attività di insegnamento a centinaia di atleti, organizza stage e gare a tutti i livelli dai Provinciali ai Mondiali, accompagnando in più occasioni propri atleti sul gradino del podio più alto del mondo. Titoli e riconoscimenti si sono susseguiti in 60 anni di passione per questo sport. Nell’ottica dell’integrazione e dell’accoglienza del disabile nella pratica sportiva, dal 2015 ha intrapreso un progetto-pilota, innovativo in Italia, siglando con Aias un protocollo d’intesa per aprire le lezioni ai corsi per normodotati anche a ragazzi disabili.