L’acqua candida e purissima di Alessio Schiavo a Futuro Anteriore

pittori, quadri, dipinti, sculture

Una decina di tele dedicate al tema dell’acqua, elemento d’ispirazione carissimo all’artista, contestualizzata in paesaggi quasi astratti, sotto forma di laghi, pozze o corsi d’acqua. E’ la mostra personale di Alessio Schiavo “Where water comes together with other water” allestita allo Spazio Futuro Anteriore di Varese dal 23 marzo al 2 aprile.

Rappresentata sempre da un bianco purissimo, candido con una luminosità quasi eterea, che in natura non esiste. Una scelta assolutamente non casuale che invita all’approfondimento del messaggio velato di mistero. La tecnica utilizzata da Alessio Schiavo è particolarissima: il colore viene creato con la manipolazione e fusione di pastelli a cera diluiti con acqua e steso in più passaggi e strati.

Alessio Schiavo architetto e docente al Politecnico di Milano. Nato nel 1965 a Gallarate, dove tuttora vive e lavora. Da anni si dedica alla sua passione: la pittura. Ha esposto in mostre collettive e personali, anche a livello intercontinentale, e ha partecipato a diversi premi nazionali di pittura. La mostra aprirà al pubblico giovedì 23 marzo alle 19.00 e sarà esposta fino a domenica 2 aprile 2017. Orari per visitare la mostra: Lun – Sab. 10.30 – 19.00. Domenica dalle 11.30 alle 18.00.

Ingresso libero