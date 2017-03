Ladri d’auto, i carabinieri arrestano due persone

Foto varie

Doppio colpo dei Carabinieri della Compagnia di Novara che, nel corso di due operazioni eseguite nell’ambito dei servizi coordinati di controllo del territorio, sono intervenuti tempestivamente – grazie alla decisiva collaborazione di due cittadini che hanno prontamente segnalato al “112” situazioni “sospette” – traendo in arresto i responsabili di due tentativi di furti d’auto.

In particolare, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del NORM della

Compagnia cittadina, alle ore 03.30 circa della notte del 9 marzo sono

intervenuti in via Pianca di Novara proprio mentre due individui stavano

perpetrando il furto di una Citroen C3. I Carabinieri, nonostante il tentativo dei due soggetti di dileguarsi, riuscivano a bloccarli e, dopo un’efficace serie di

accertamenti e controlli, a dimostrare che avevano appena tentato il furto

dell’autovettura.

All’esito dell’operazione uno dei due fermati veniva dichiarato in arresto mentre il secondo, minorenne, veniva deferito in stato di libertà. Dopo

l’udienza per direttissima svoltasi nella mattinata di ieri, l’arrestato M.B., cl.

1998, residente a Novara, ha patteggiato la pena a mesi 4 di reclusione.

I Carabinieri della Stazione di Oleggio sono invece intervenuti ieri pomeriggio in via Novara dove un cittadino aveva segnalato il furto della propria autovettura Ford Focus.

Venivano immediatamente attivate le ricerche e messi in atto una serie di controlli che si sviluppavano efficacemente anche grazie alla preziosa collaborazione di alcuni cittadini che segnalavano al “112” i movimenti dell’auto che, abbandonata poco dopo il furto, veniva rintracciata e restituita al proprietario.

Subito dopo veniva individuato e tratto in arresto l’autore del furto, che aveva tentato di far perdere le proprie tracce dileguandosi a piedi per le vie cittadine. Il soggetto è stato ristretto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo che avrà luogo nella mattinata odierna