L’Amministrazione cerca nuove mostre per l’Antica rimessa del tram

Lavena Ponte Tresa vecchia rimessa del tram

L’Amministrazione comunale di Lavena Ponte Tresa ha avviato un’indagine esplorativa per la definizione del programma degli eventi culturali per la stagione 2017 nello spazio culturale ed espositivo ricavato nell’Antica rimessa del tram.

“Cerchiamo soggetti, idee e progetti per definire un programma di eventi il più variegato possibile in modo da coinvolgere bambini, ragazzi, adulti ed anziani – spiega l’assessore alla Cultura Valentina Boniotto – I soggetti interessati possono proporre in particolare mostre di pittura, scultura e fotografia”.

Chiunque fosse interessato a fare una mostra all’Antica rimessa del tram, può presentare il suo progetto entro il 31 marzo al Comune di Lavena Ponte Tresa.

I progetti scelti avranno a disposizione la sala gratuitamente.

Qui potete scaricare il documento con tutte le informazioni